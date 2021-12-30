ДОВБИК: «Ситуация с Россией для меня очевидна, Пусть оставят нас в покое»

Игрок сборной Украины категорически против агрессии

  • 30.12.2021 01:37
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ДОВБИК: «Ситуация с Россией для меня очевидна, Пусть оставят нас в покое»
© Артем Довбик с родителями – Александром Михайловичем и Натальей Михайловной

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о любви к Украине и объяснил, почему никогда не поедет играть в Россию.

«Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю, перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Точнее, на суржике, но это не столь важно.

Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: «Я что-то не понял?»

Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир», – сказал Довбик.

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Источник — zbirna.com

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