ФОТО. На Гоа установили статую Роналду, но местных это возмутило

В индийском штате Гоа возвели памятник нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Однако местные жители остались недовольны таким событием.
Дело в том, что Гоа – бывшая португальская колония и лишь 60 лет назад она стала независимой. Местные борцы за свободу уверены, что нужно уважать своих футболистов, которые играют в сборной Индии.
Власти же возведение статуи объяснили тем, что таким образом просто хотели популяризировать спорт среди молодежи.
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Источник — Instagram
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