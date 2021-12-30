ФОТО. На Гоа установили статую Роналду, но местных это возмутило

Данная территория обрела независимость от Португалии всего 60 лет назад

  • 30.12.2021 01:22
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ФОТО. На Гоа установили статую Роналду, но местных это возмутило
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В индийском штате Гоа возвели памятник нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Однако местные жители остались недовольны таким событием. 

Дело в том, что Гоа – бывшая португальская колония и лишь 60 лет назад она стала независимой. Местные борцы за свободу уверены, что нужно уважать своих футболистов, которые играют в сборной Индии.

Власти же возведение статуи объяснили тем, что таким образом просто хотели популяризировать спорт среди молодежи.

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Источник — Instagram

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