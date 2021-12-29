Юрий МОРОЗ: «Работа в Черноморце - как пребывание на минном поле»

Тренер «Черноморца» Юрий Мороз отметил, что чувствует давление со стороны фанатов команды и руководства клуба.

«Город Одесса заслуживает хорошего футбола, а то давление, которое было со стороны фанатов и со стороны руководства, создавало ощущение пребывания на минном поле. Прыгнул влево – можно взорваться, прыгнул вправо – тоже. Все время ситуация нагнеталась, было ожидание чего-то… Спасибо ребятам, что давали веру лично мне и моему штабу. Мы старались и делали все возможное, что можно было выжать из команды.

Можно ведь махнуть рукой, а можно засучив рукава двигаться дальше. Мы все люди, и в творческой работе каждому свойственно ошибаться. Если бы были ремесленниками – это другое дело, а так… Но как бы там ни было, а мы старались сделать все необходимое для победы», - сказал Мороз.

Ранее наставник указал, что не знает, продолжит ли работу с командой.