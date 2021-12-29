Юрий МОРОЗ: «Мой контракт с Черноморцем действует до лета 2022 года»

Наставник «моряков» – о возможной отставке

  • 29.12.2021 16:19
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Юрий МОРОЗ: «Мой контракт с Черноморцем действует до лета 2022 года»
© ФК Черноморец. Юрий Мороз

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз рассказал о своем будущем в одесском клубе. Ранее была информация, что «моряков» возглавит Роман Григорчук.

«Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать. Есть руководство клуба в лице его президента Леонида Климова и генерального директора Анатолия Мисюры.

В «Черноморце» решаются какие-то вопросы. Что ж, ждем. Во всяком случае, у меня, как и у всего тренерского штаба, есть еще действующие контракты с «Черноморцем». Лично мой истекает летом 2022 года», - сказал Мороз.

На зимний перерыв «Черноморец» ушел на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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