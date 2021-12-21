Известны причины задержки со сменой главного тренера в Черноморце

Единственная команда УПЛ, которая еще не определилась с планами подготовки к весенней части сезона – «Черноморец».

На сегодняшний день главным тренером одесситов продолжает оставаться Юрий Мороз.

Задержка со сменой тренерского состава вызвана тем, что новым владельцам клуба пока что не удалось договориться по финансовым условиям с потенциальным новым главным тренером.

Только времени на раскачку у одесситов почти не осталось, если принять во внимание тяжелое турнирное положение «моряков» и то, что минувшей осенью за них были заявлены сразу 16 арендованных киевских динамовцев.

Напомним, что «Черноморец» занимает в турнирной таблице чемпионата УПЛ 13 место, набрав 14 очков.