Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Довбик - лучший. Конечно, я хочу его видеть в Днепре-1»

Наставник очень доволен прогрессом игрока

  • 29.12.2021 22:28
  • 402 просмотра
  • 1 комментарий
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Довбик - лучший. Конечно, я хочу его видеть в Днепре-1»
© scdnipro1.com.ua

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик был признан лучшим игроком УПЛ в этом году, и наставник команды Игор Йовичевич этому не удивлен.

— Я не удивлен этой победе Довбика. Артем - сборник, имеет за спиной определенный опыт. Он уже столько голов забил и сделал столько ассистов… Пока такого форварда в Украине нет. Довбик – самый лучший! Он всегда хочет прогрессировать. Артем получил тяжелую травму, нападающий пропустил почти год, но у него, повторюсь, есть огромное желание прогрессировать. Он усердно работает над собой, делая свою игру более разнообразной и опасной для соперников. Помните его гол «Ворскли» в первом туре, забитый правой ногой?

Переход в топ-чемпионат? Я думаю, нужно набрать определенный опыт, чтобы быть там в основе. Впрочем, есть руководство клуба, которое принимает решение. И сам игрок имеет собственное мнение. Команда играет на него, и он успешно играет для команды. Это синергия его и коллектива. Довбика можно назвать скромным лидером. Одно из проявлений этого качества мы могли видеть в матче с «Мариуполем». Не использовав три выхода один на один, он отдал право бить пенальти Пихаленку. Лидер, думающий о коллективе, — это и есть наша сила.

Конечно, я хочу, чтобы Довбик оставался в «Днепре-1» сколько возможно, и строить команду вместе с ним. Знаем, как он важен. Хороший форвард, которых мало в Европе. Каждый тренер хочет иметь в команде такого футболиста, чтобы добиваться цели. Мне нужны исполнители, делающие разницу.

Источник — СК Днепр-1

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    lenares85
    online
    lenares85, 29.12.2021 23:06
    0
    не использовал 3 выхода 1-1 да , а если да ще и пеналь не забил
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