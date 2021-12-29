Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Довбик - лучший. Конечно, я хочу его видеть в Днепре-1»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик был признан лучшим игроком УПЛ в этом году, и наставник команды Игор Йовичевич этому не удивлен.

— Я не удивлен этой победе Довбика. Артем - сборник, имеет за спиной определенный опыт. Он уже столько голов забил и сделал столько ассистов… Пока такого форварда в Украине нет. Довбик – самый лучший! Он всегда хочет прогрессировать. Артем получил тяжелую травму, нападающий пропустил почти год, но у него, повторюсь, есть огромное желание прогрессировать. Он усердно работает над собой, делая свою игру более разнообразной и опасной для соперников. Помните его гол «Ворскли» в первом туре, забитый правой ногой?

Переход в топ-чемпионат? Я думаю, нужно набрать определенный опыт, чтобы быть там в основе. Впрочем, есть руководство клуба, которое принимает решение. И сам игрок имеет собственное мнение. Команда играет на него, и он успешно играет для команды. Это синергия его и коллектива. Довбика можно назвать скромным лидером. Одно из проявлений этого качества мы могли видеть в матче с «Мариуполем». Не использовав три выхода один на один, он отдал право бить пенальти Пихаленку. Лидер, думающий о коллективе, — это и есть наша сила.

Конечно, я хочу, чтобы Довбик оставался в «Днепре-1» сколько возможно, и строить команду вместе с ним. Знаем, как он важен. Хороший форвард, которых мало в Европе. Каждый тренер хочет иметь в команде такого футболиста, чтобы добиваться цели. Мне нужны исполнители, делающие разницу.