«Интерес к Ризныку не пропал». Журналист рассказал о цели Шахтера

Игорь Цыганык уверен, что клубу интересен молодой вратарь

  • 29.12.2021 21:11
  • 339 просмотров
  • 1 комментарий
«Интерес к Ризныку не пропал». Журналист рассказал о цели Шахтера
© vorskla.com.ua

Журналист Игорь Цыганык уверен в том, что «Шахтер» продолжает мониторить ситуацию вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка, несмотря на наличие молодого кипера Анатолия Трубина.

«Трубину нужна конкуренция. Самым вероятным продолжением карьеры Ризныка может стать «Шахтер». Они действительно очень интересуются этим вратарем. Интерес не пропал», - сказал Цыганык.

Ранее в полтавском клубе подтвердили интерес «Шахтера», однако сам игрок хотел бы уехать в зарубежный чемпионат.

Источник — Циганик LIVE

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 29.12.2021 21:15
    -1
    Журналист Игорь Цыганык
    ——————————————
    Б, да сколько можно, оно знать ничего и никогда не знает, зимой холодно, летом — тепло, а информацию о Шахтёре тем более.
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