«Интерес к Ризныку не пропал». Журналист рассказал о цели Шахтера

Журналист Игорь Цыганык уверен в том, что «Шахтер» продолжает мониторить ситуацию вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка, несмотря на наличие молодого кипера Анатолия Трубина.

«Трубину нужна конкуренция. Самым вероятным продолжением карьеры Ризныка может стать «Шахтер». Они действительно очень интересуются этим вратарем. Интерес не пропал», - сказал Цыганык.

Ранее в полтавском клубе подтвердили интерес «Шахтера», однако сам игрок хотел бы уехать в зарубежный чемпионат.