Юрий МАКСИМОВ: «Палкин звонил по поводу Ризныка, предлагал хорошие деньги»

Сам игрок хочет уехать в другой чемпионат

  • 18.12.2021 22:29
  • 1633 просмотра
  • 9 комментариев
Юрий МАКСИМОВ: «Палкин звонил по поводу Ризныка, предлагал хорошие деньги»
© vorskla.com.ua

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов подтвердил интерес «Шахтера» к молодому вратарю Дмитрию Ризныку, однако сам игрок хотел бы уйти в зарубежный чемпионат.

«Я с ним разговаривал, он за границу сильно хочет. Но еще есть контракт. Думаю, добьет и... Как бы там ни было, команда его поблагодарит – в долгий путь и счастья пожелаем».

«Полгода назад предлагали хорошие деньги – мне звонил Палкин, спрашивал. У нас есть президент, который решает, мы туда не лезем. Просто не хочется, чтобы футболист уходил бесплатно, если есть предложения», – сказал Максимов.

В нынешнем сезоне Ризнык установил рекорд чемпионатов Украины по количеству подряд отраженных пенальти (5).

Источник — Трибуна

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    grifon.
    grifon., 18.12.2021 23:07
    +1
    чим відрізняється? а про Трубіна ти не забув?
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 18.12.2021 23:01
    +1
    fedd1979, 18.12.2021 22:39
    Ну так ви визначтесь: доб'є контракт чи хороші гроші
    Предложения уже есть.У Ризника контракт с Ворсклой до 2024 года.Скорее всего в конце 22 или 23 будет продажа.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 18.12.2021 23:00
    +1
    То что я и говорил Ризника в Полтаве всё устраивает и он хочет за рубеж.Максимов очередной раз это подтвердил.Что ни Шахтёр ни Металлист ни другие ему особо неинтересны.
    Это касается и Тилля.Там такая же история.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 18.12.2021 22:48
    +1
    Дмитро, нашо то тобі???????????????
    Ідь у європу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не сідай на голку цю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    turist86
    turist86, 18.12.2021 22:45
    +1
    Різнику варто переходити лише в клуб з Італії, Англії, Німеччини або Іспанії. Всі інші можуть зачекати
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 18.12.2021 22:39
    +1
    Ну так ви визначтесь: доб'є контракт чи хороші гроші
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 18.12.2021 23:14
    0
    BekXan, 18.12.2021 23:02
    Сравнил палец с известным органом.Лунин уходил на глухо в Реал.Это были эмоции что в Реал но все понимали что в основу он не попадёт.Тут ситуация кардинально отличается.
    + от таких предложений не отказываются, тем более если ты игрок зари и тебя зовут не куда-то не пойми куда, а к галактикос
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 18.12.2021 23:02
    -1
    grifon., 18.12.2021 23:01
    якщо перейде, буде як Лунін
    Сравнил палец с известным органом.Лунин уходил на глухо в Реал.Это были эмоции что в Реал но все понимали что в основу он не попадёт.Тут ситуация кардинально отличается.
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 18.12.2021 23:01
    -1
    якщо перейде, буде як Лунін
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности