Юрий МАКСИМОВ: «Палкин звонил по поводу Ризныка, предлагал хорошие деньги»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов подтвердил интерес «Шахтера» к молодому вратарю Дмитрию Ризныку, однако сам игрок хотел бы уйти в зарубежный чемпионат.

«Я с ним разговаривал, он за границу сильно хочет. Но еще есть контракт. Думаю, добьет и... Как бы там ни было, команда его поблагодарит – в долгий путь и счастья пожелаем».

«Полгода назад предлагали хорошие деньги – мне звонил Палкин, спрашивал. У нас есть президент, который решает, мы туда не лезем. Просто не хочется, чтобы футболист уходил бесплатно, если есть предложения», – сказал Максимов.

В нынешнем сезоне Ризнык установил рекорд чемпионатов Украины по количеству подряд отраженных пенальти (5).