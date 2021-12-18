Юрий МАКСИМОВ: «Палкин звонил по поводу Ризныка, предлагал хорошие деньги»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов подтвердил интерес «Шахтера» к молодому вратарю Дмитрию Ризныку, однако сам игрок хотел бы уйти в зарубежный чемпионат.
«Я с ним разговаривал, он за границу сильно хочет. Но еще есть контракт. Думаю, добьет и... Как бы там ни было, команда его поблагодарит – в долгий путь и счастья пожелаем».
«Полгода назад предлагали хорошие деньги – мне звонил Палкин, спрашивал. У нас есть президент, который решает, мы туда не лезем. Просто не хочется, чтобы футболист уходил бесплатно, если есть предложения», – сказал Максимов.
В нынешнем сезоне Ризнык установил рекорд чемпионатов Украины по количеству подряд отраженных пенальти (5).
Источник — Трибуна
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Это касается и Тилля.Там такая же история.
Ідь у європу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не сідай на голку цю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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