Ризнык установил рекорд. Вратарь Ворсклы отбил 5-й пенальти в сезоне УПЛ

В матче чемпионата Украины «Рух» - «Ворскла» вратарь гостей Дмитрий Ризнык на 38-й минуте отразил пенальти, сделав красивый сейв на ударе Климчука.

Для Ризныка это пятый пенальти, который он отразил в нынешнем сезоне УПЛ. Никто из соперников не сумел переиграть кипера.

Это рекорд в истории чемпионатов Украины. Ранее никто из вратарей не отражал больше четырех пенальти кряду.

По четыре пенальти подряд отбивали Рустам Худжамов (2012/13), Игорь Шуховцев (2011/12), Виталий Постранский (2003/04) и Валерий Воробьев (1993/94).

Ранее Дмитрий отразил пенальти в матчах с «Вересом», «Металлистом-1925», «Колосом» и «Днепром-1». В сезоне ему забивали пенальти только в Кубке Украины.

Осенью вратарь дебютировал в сборной Украины.

«Ворскла» ранее подтверждала интерес к Ризныку со стороны «Шахтера», однако пока вратарь остается в Полтаве.