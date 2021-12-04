Ризнык установил рекорд. Вратарь Ворсклы отбил 5-й пенальти в сезоне УПЛ

Молодой вратарь просто невероятен на линии

  • 04.12.2021 17:50
  • 2368 просмотров
  • 3 комментария
Ризнык установил рекорд. Вратарь Ворсклы отбил 5-й пенальти в сезоне УПЛ
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В матче чемпионата Украины «Рух» - «Ворскла» вратарь гостей Дмитрий Ризнык на 38-й минуте отразил пенальти, сделав красивый сейв на ударе Климчука.

Для Ризныка это пятый пенальти, который он отразил в нынешнем сезоне УПЛ. Никто из соперников не сумел переиграть кипера.

Это рекорд в истории чемпионатов Украины. Ранее никто из вратарей не отражал больше четырех пенальти кряду.

По четыре пенальти подряд отбивали Рустам Худжамов (2012/13), Игорь Шуховцев (2011/12), Виталий Постранский (2003/04) и Валерий Воробьев (1993/94).

Ранее Дмитрий отразил пенальти в матчах с «Вересом», «Металлистом-1925», «Колосом» и «Днепром-1». В сезоне ему забивали пенальти только в Кубке Украины.

Осенью вратарь дебютировал в сборной Украины.

«Ворскла» ранее подтверждала интерес к Ризныку со стороны «Шахтера», однако пока вратарь остается в Полтаве.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
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    Flashback
    online
    Flashback, 04.12.2021 18:22
    +1
    В общем надо брать на стыки, и если с Шотландией или Уэльсом будет ничья, заменять перед пенальти на Резника.
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    Maks23
    online
    Maks23, 04.12.2021 18:22
    0
    Красавчик..надо уходить..куда нибудь в бельгию..
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    babovoz
    online
    babovoz, 04.12.2021 18:13
    0
    Молодець!
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