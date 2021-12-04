Ризнык установил рекорд. Вратарь Ворсклы отбил 5-й пенальти в сезоне УПЛ

В матче чемпионата Украины «Рух» - «Ворскла» вратарь гостей Дмитрий Ризнык на 38-й минуте отразил пенальти, сделав красивый сейв на ударе Климчука.
Для Ризныка это пятый пенальти, который он отразил в нынешнем сезоне УПЛ. Никто из соперников не сумел переиграть кипера.
Это рекорд в истории чемпионатов Украины. Ранее никто из вратарей не отражал больше четырех пенальти кряду.
По четыре пенальти подряд отбивали Рустам Худжамов (2012/13), Игорь Шуховцев (2011/12), Виталий Постранский (2003/04) и Валерий Воробьев (1993/94).
Ранее Дмитрий отразил пенальти в матчах с «Вересом», «Металлистом-1925», «Колосом» и «Днепром-1». В сезоне ему забивали пенальти только в Кубке Украины.
Осенью вратарь дебютировал в сборной Украины.
«Ворскла» ранее подтверждала интерес к Ризныку со стороны «Шахтера», однако пока вратарь остается в Полтаве.
Источник — Sport.ua
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