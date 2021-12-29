Олимпик покинули 7 игроков

Серьезные изменения в донецком клубе

  • 29.12.2021 20:46
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Олимпик покинули 7 игроков
© ФК Олимпик Донецк

Накануне Нового года «Олимпик» прекратил сотрудничество с рядом игроков. Клуб уже покинули защитники Иван Трубочкин (7 матчей в текущем сезоне Первой лиги) и Александр Шевченко (4 игры), полузащитники Артем Ковбаса (13 матчей) и Никита Ходаковский (10 игр, 2 гола), а также нападающие Антон Калайтан (7 матчей) и Роман Яловенко (17 игр, 3 гола).

По окончании аренды покинул команду полузащитник Андрей Стрижак (9 матчей). Воспитаннику «Динамо» предстоит обсудить свое будущее с «Металлистом», клубом, которому принадлежат права на футболиста.

Под вопросом дальнейшие выступления за «Олимпик» ивуарийского хавбека Нене Жуниора (18 игр). Но пока у него продолжает действовать контракт с донецким клубом.

«Олимпик» провалил концовку осени, проиграв шесть из последних семи матчей в 2021 году. Зимовать команда Сергея Литовченко будет на 11-м месте в таблице Первой лиги. В первом официальном матче весны «олимпийцы» примут «Оболонь» (базовый день тура — 19 марта).

Источник — Meta-ratings.com.ua

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