Владимир ЧЕСНАКОВ: «Довбик – нападающий практически без недостатков»

Защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал победу форварда «Днепра-1» Артема Довбика в номинации «лучший игрок УПЛ» в 2021 году.

«Я считаю, что Артем Довбык заслужил это звание. На мой взгляд, этот нападающий практически без недостатков. И если он и дальше продолжит в таком же ключе, его, вне всяких сомнений, ждет большое будущее», - сказал Чеснаков.