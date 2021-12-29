Владимир ЧЕСНАКОВ: «Довбик – нападающий практически без недостатков»

Капитан «Ворсклы» – о лучшем игроке УПЛ в 2021 году

  • 29.12.2021 20:32
  • 469 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Довбик – нападающий практически без недостатков»
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал победу форварда «Днепра-1» Артема Довбика в номинации «лучший игрок УПЛ» в 2021 году.

«Я считаю, что Артем Довбык заслужил это звание. На мой взгляд, этот нападающий практически без недостатков. И если он и дальше продолжит в таком же ключе, его, вне всяких сомнений, ждет большое будущее», - сказал Чеснаков.

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 29.12.2021 21:06 (изменен)
    0
    Навіщо такі гучні слова? Немає гравців без недоліків. Теж саме в минулому сезоні казали про Кулача. А він навіть Гармашу не конкурент, хоч Денис аж зовсім не нападник.
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