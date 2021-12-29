Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «В Ингулец меня пригласил Бартулович»

Новичок «Ингульца» Андрей Близниченко прокомментировал свое возвращение в чемпионат Украины после выступлений за молдавский «Шериф».

«Мой друг Младен Бартулович сделал предложение. После того как обдумал, решил подписать контракт с «Ингульцом». Многих знаю в этой команде, играл со многими.

Цели и задачи в «Ингульце»? Вернуть форму после долгой паузы, а клубу максимально помочь и выполнить поставленную задачу руководства. К сборам готов на 100 процентов, поэтому с нетерпением жду их начала.

Было много других вариантов о продолжении карьеры, но конкретики мало. «Ингулец» сделал предложение, которое я принял», - сказал Близниченко.