Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «В Ингулец меня пригласил Бартулович»

Украинский хавбек – о возвращении в УПЛ

  • 29.12.2021 20:11
  • 445 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «В Ингулец меня пригласил Бартулович»
© ФК Ингулец

Новичок «Ингульца» Андрей Близниченко прокомментировал свое возвращение в чемпионат Украины после выступлений за молдавский «Шериф».

«Мой друг Младен Бартулович сделал предложение. После того как обдумал, решил подписать контракт с «Ингульцом». Многих знаю в этой команде, играл со многими.

Цели и задачи в «Ингульце»? Вернуть форму после долгой паузы, а клубу максимально помочь и выполнить поставленную задачу руководства. К сборам готов на 100 процентов, поэтому с нетерпением жду их начала.

Было много других вариантов о продолжении карьеры, но конкретики мало. «Ингулец» сделал предложение, которое я принял», - сказал Близниченко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Lev4455
    Lev4455, 29.12.2021 21:19
    0
    А бартулович яким боком до твого запрошення?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности