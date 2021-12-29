ДУБИНЧАК: «Обычно такие награды достаются игрокам Динамо или Шахтера»

23-летний защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак прокомментировал победу одноклубника Артема Довбика в номинации «лучший игрок УПЛ» в 2021 году.

«Признаюсь, для меня победа Темы стала приятной неожиданностью. Обычно такие награды достаются игрокам «Динамо» или «Шахтера», но Довбык действительно провел отличный год и завоевал симпатии коллег и тренеров. Я очень за него рад. Артем – молодец.

Забил два важных мяча за сборную Украины, на данный момент возглавляет гонку бомбардиров УПЛ. Нападающий много работает над собой, и это дает результат. Мы часто остаемся после тренировок, поэтому в нашем понимании на поле нет ничего удивительного. Желаю Артему Довбыку развиваться и дальше, чтобы достичь еще больших высот», - сказал Дубинчак.