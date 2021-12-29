МУДРИК: «Без тренерского штаба и без партнеров я бы ничего не показал»

20-летний хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик, которого болельщики признали лучшим игроком донецкого клуба в 2021 году, прокомментировал свой успех.

«Большая честь получить такую награду в таком клубе. Спасибо всем болельщикам, которые верят в меня и кто голосовал за меня. Я всегда остаюсь голоден и такая награда только придаёт мне мотивации работать еще больше.

Без такого тренерского штаба и без таких партнеров по команде я бы ничего не показал. Спасибо за доверие и поддержку. С богом возможно все», - написал Мудрик.