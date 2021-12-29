МУДРИК: «Без тренерского штаба и без партнеров я бы ничего не показал»

Хавбек «Шахтера» – о признании лучшим игроком клуба в 2021 году

  • 29.12.2021 18:17
  • 533 просмотра
  • 21 комментарий
МУДРИК: «Без тренерского штаба и без партнеров я бы ничего не показал»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

20-летний хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик, которого болельщики признали лучшим игроком донецкого клуба в 2021 году, прокомментировал свой успех. 

«Большая честь получить такую награду в таком клубе. Спасибо всем болельщикам, которые верят в меня и кто голосовал за меня. Я всегда остаюсь голоден и такая награда только придаёт мне мотивации работать еще больше.

Без такого тренерского штаба и без таких партнеров по команде я бы ничего не показал. Спасибо за доверие и поддержку. С богом возможно все», - написал Мудрик.

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maks Maks
    Maks Maks, 29.12.2021 18:20
    +6
    А что ты показал? Тебя нет даже в топ15 футболистов УПЛ
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    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 29.12.2021 18:58
    +5
    Я что то пропустил, или он правда что то показал? Обычно, такая фигня называется шизофренией.
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    Zhez53
    Zhez53, 29.12.2021 19:23
    +4
    VK-Sport, 29.12.2021 18:58
    Я что то пропустил, или он правда что то показал? Обычно, такая фигня называется шизофренией.
    Вообще то показал. После того, как Мишаня спокойно пропустил игрока Реала в штрафную, после чего и был забит второй гол, Мудрик поднял руки и сделал красивые движения, похоже из греческого танца. Кажется, сиртаки называется. Я смотрел нарезку, очень эффективно смотрится.
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    Maksim Dimitrov
    online
    Maksim Dimitrov, 29.12.2021 19:05
    +4
    Запишите его к врачу он видит того чего нет
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    Face Control
    online
    Face Control, 29.12.2021 19:52
    +1
    Maks Maks, 29.12.2021 19:49
    Так почему Мудрика нет в топ15 голосования за лучшего игрока УПЛ, а в пятерке три Динамовца?
    А кого-то интересует колхозное автобусное УПЛ?
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    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 29.12.2021 20:01
    0
    Face Control, 29.12.2021 19:58
    Она боится правды, ходят слухи, что ей за это не платят.
    Они все очень любят унижение как и ДК
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    Face Control
    online
    Face Control, 29.12.2021 19:58 (изменен)
    0
    Хоакин Гусман Лоэра., 29.12.2021 19:56
    Почему тебя и твой клуб всегда унижают ?
    Ты в Лубнах сейчас ,тебя там тоже унижают как и на сайте ?
    Она боится правды, ходят слухи, что ей за это не платят.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 29.12.2021 19:56
    0
    Maks Maks, 29.12.2021 19:54
    Так этот блондин даже в этом "колхозе" не попал в топ 15 игроков. Не нравится в УПЛ, валите на расию. Там донецких встретят с хлебом и боярышником
    Почему тебя и твой клуб всегда унижают ?
    Ты в Лубнах сейчас ,тебя там тоже унижают как и на сайте ?
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 29.12.2021 19:54
    0
    Face Control, 29.12.2021 19:52
    А кого-то интересует колхозное автобусное УПЛ?
    Так этот блондин даже в этом "колхозе" не попал в топ 15 игроков. Не нравится в УПЛ, валите на расию. Там донецких встретят с хлебом и боярышником
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 29.12.2021 19:53
    0
    Шахтер на первом месте и игроки хорошие ,a в Динамо у нас одни бревна
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 29.12.2021 19:50
    0
    FunnyCat___, 29.12.2021 19:38
    В нашем Динамо и с тренерским штабом и партнёрами, игроки нормальные превращаются в бревна
    Тимофеюк, который со злости копирует чужие аккаунты, расскажи, почему Луческу признали лучшим тренером года в УПЛ, а ваша Зебра даже в топ 3 не попала?
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    Maks Maks
    Maks Maks, 29.12.2021 19:49
    0
    Face Control, 29.12.2021 19:21
    Лучший украинский футболист на данный момент!
    Так почему Мудрика нет в топ15 голосования за лучшего игрока УПЛ, а в пятерке три Динамовца?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 29.12.2021 19:40
    0
    FunnyCat___, 29.12.2021 19:38
    В нашем Динамо и с тренерским штабом и партнёрами, игроки нормальные превращаются в бревна
    Тут ты права.
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 29.12.2021 19:58
    -1
    Face Control, 29.12.2021 19:54
    Не грусти, и на вашей улице будет праздник, лет так через 5.
    Скоро мы с брёвнами своими будем в пердиве играть
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 29.12.2021 19:55
    -1
    Maks Maks, 29.12.2021 19:54
    Так этот блондин даже в этом "колхозе" не попал в топ 15 игроков. Не нравится в УПЛ, валите на расию. Там донецких встретят с хлебом и боярышником
    Вот только тебя забыли спросить, ты ещё кто такая?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 29.12.2021 19:54
    -1
    FunnyCat___, 29.12.2021 19:53
    Шахтер на первом месте и игроки хорошие ,a в Динамо у нас одни бревна
    Не грусти, и на вашей улице будет праздник, лет так через 5.
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 29.12.2021 19:51
    -1
    Face Control, 29.12.2021 19:21
    Лучший украинский футболист на данный момент!
    В донецких мечтах)
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 29.12.2021 19:55
    -2
    FunnyCat___, 29.12.2021 19:53
    Шахтер на первом месте и игроки хорошие ,a в Динамо у нас одни бревна
    Тимофеюк, который копирует чужие аккаунты, сколько игроков Динамо Киев попало в ТОП5 2021-го года в УПЛ, а сколько донецких?
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 29.12.2021 19:38
    -3
    В нашем Динамо и с тренерским штабом и партнёрами, игроки нормальные превращаются в бревна
    Ссылка
    Igor-K
    Igor-K, 29.12.2021 19:20 (изменен)
    -3
    "...по версии болельщиков" все понятно, дальше можно не читать какие болельщики такой и клуб шубы бревна автобусы шпроты и мечта о Кипре ржавые они такие глупое стадо, вечно летающее в облаках
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