Шахтер назвал имя лучшего игрока года по версии болельщиков

20-летний Михаил Мудрик стал лучшим игроком «Шахтера» в 2021 году по версии болельщиков донецкого клуба.
В опросе приняли участие 11 455 человек. Мудрик набрал 3 018 голосов и опередил Тараса Степаненко (2 448) и Марлоса (1 784).
В нынешнем сезоне 20-летний футболист забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах.
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🤩 Выбор сделан! 🧡 Михаил Мудрик – лучший игрок «Шахтера» в 2021 году по версии болельщиков! 🔝— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 29, 2021
⚒ В опросе приняли участие 11 455 болельщиков. Мудрик набрал 3 018 голосов и опередил Тараса Степаненко (2 448) и Марлоса (1 784).#Shakhtar #Мудрик pic.twitter.com/n5EBb5oXBj
Источник — ФК Шахтер Донецк
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