Шахтер назвал имя лучшего игрока года по версии болельщиков

20-летний Михаил Мудрик стал лучшим игроком «Шахтера» в 2021 году по версии болельщиков донецкого клуба.

В опросе приняли участие 11 455 человек. Мудрик набрал 3 018 голосов и опередил Тараса Степаненко (2 448) и Марлоса (1 784).

В нынешнем сезоне 20-летний футболист забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах.

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