МАТВИЕНКО: «Довбик отличается неуступчивостью, корректностью и солидностью»

25-летний защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу форварда «Днепра-1» Артема Довбика в номинации «лучший игрок УПЛ» в 2021 году.

«Я поздравляю Артема с победой в таком престижном референдуме. Своей игрой и голами в УПЛ он это заслужил, хотя, выбирая лучших футболистов, каждый из нас наверняка вспоминал и его гол на Евро-2020.

Мне всегда приятно играть против него, ведь этот форвард отличается не только своей неуступчивостью, но и корректностью и солидностью. Рад, что мы вместе выступаем за сборную. Надеюсь, что Артем Довбик будет и дальше прогрессировать в таком же ключе», - сказал Матвиенко.