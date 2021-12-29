МАТВИЕНКО: «Довбик отличается неуступчивостью, корректностью и солидностью»

Защитник «Шахтера» – о лучшем игреке УПЛ в 2021 году

  • 29.12.2021 16:57
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МАТВИЕНКО: «Довбик отличается неуступчивостью, корректностью и солидностью»
© Фото Сергея Козина

25-летний защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу форварда «Днепра-1» Артема Довбика в номинации «лучший игрок УПЛ» в 2021 году.

«Я поздравляю Артема с победой в таком престижном референдуме. Своей игрой и голами в УПЛ он это заслужил, хотя, выбирая лучших футболистов, каждый из нас наверняка вспоминал и его гол на Евро-2020.

Мне всегда приятно играть против него, ведь этот форвард отличается не только своей неуступчивостью, но и корректностью и солидностью. Рад, что мы вместе выступаем за сборную. Надеюсь, что Артем Довбик будет и дальше прогрессировать в таком же ключе», - сказал Матвиенко.

Источник — zbirna.com

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