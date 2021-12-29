Ударился о штангу. Форварда Александрии ждут еще две операции

Сергей Гринь отправится в Германию

  • 29.12.2021 15:28
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Ударился о штангу. Форварда Александрии ждут еще две операции
© ФК Александрия. Сергей Гринь

В конце осенней части сезона «Александрия» из-за травм потеряла нескольких футболистов. В заключительном осеннем матче с «Ворсклой» повреждения получили полузащитник Кирилл Ковалец и нападающий Сергей Гринь. Оба выбыли на длительный срок, поэтому пропустят начало подготовки александрийцев к весенней части чемпионата.

Пока Ковалец восстанавливался в Италии, Гринь на днях отправится на операцию в Германию. После этого еще через месяц футболиста ждет следующая операция, и только потом нападающий сможет после восстановления приступить к тренировкам.

Кроме Ковальца и Гриня пока что в лазарете команды также находятся Сергей Рыбалка и Тимур Стецьков.

Первую часть сезона «Александрия» завершила на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.

ВИДЕО. Нападающий Александрии перенес операцию после удара о штангу

Источник — Meta-ratings.com.ua

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