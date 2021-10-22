ВИДЕО. Нападающий Александрии перенес операцию после удара об штангу

Сергей Гринь спас команду от пропущенного мяча ценой собственного здоровья

  • 22.10.2021 00:37
  • 524 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Нападающий Александрии перенес операцию после удара об штангу
© ФК Александрия. Сергей Гринь

В 11-м туре чемпионата Украины «Александрия» потеряла не только полузащитника и капитана команды Кирилла Ковальца, но и нападающего команды Сергея Гриня.
 
В матче с полтавчанами, выйдя на замену, нападающий «Александрии» получил травму, спасая ворота своей команды от гола. В одном из моментов, выбивая мяч из пустых ворот, Сергей Гринь ударился об штангу и получил травму.
 
По информации источника, нападающий «Александрии» перенес операцию. Однако в скором времени ему потребуется еще одно хирургическое вмешательство, после которого станет известно, на какой срок Гринь выпал из обоймы команды.
 
Напомним, что после 11-го тура УПЛ «Александрия» занимает шестое место, имея в своем активе 18 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Влад Тараненко
    Влад Тараненко, 22.10.2021 00:47
    -1
    Теперь Гринь может смело заявить что спас своими яйцами ворота команды
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