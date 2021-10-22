ВИДЕО. Нападающий Александрии перенес операцию после удара об штангу

В 11-м туре чемпионата Украины «Александрия» потеряла не только полузащитника и капитана команды Кирилла Ковальца, но и нападающего команды Сергея Гриня.



В матче с полтавчанами, выйдя на замену, нападающий «Александрии» получил травму, спасая ворота своей команды от гола. В одном из моментов, выбивая мяч из пустых ворот, Сергей Гринь ударился об штангу и получил травму.



По информации источника, нападающий «Александрии» перенес операцию. Однако в скором времени ему потребуется еще одно хирургическое вмешательство, после которого станет известно, на какой срок Гринь выпал из обоймы команды.



Напомним, что после 11-го тура УПЛ «Александрия» занимает шестое место, имея в своем активе 18 очков.