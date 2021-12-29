СТАХОВСКИЙ: «Спортсмен должен понимать последствия выступлений в России»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как относится к спортсменам, которые ездят выступать в Россию.

«Нормально. Это их решение – со спортивной стороны. Каждый сам принимает решение и ведет свою карьеру. Если спортсмен, готовящийся за государственные деньги, ему платится какая-то зарплата или стипендия – это одно дело. А когда спортсмен всю жизнь не получал поддержки, кроме Олимпийских циклов и за медали, он сам ведет свою карьеру и ее финансирует. В таком случае он имеет право решать ехать туда или нет, но должен также понимать последствия своего решения. Потому что последствия точно будут.

Когда спортсмен едет выступать в Россию, должен понимать, что может поймать очень много негатива, который скажется на популярности в стране», – сказал Стаховский.

ФОТО. Станцевать в последний раз. Стаховский готовится к Australian Open