ПАЛКИН – о Коноплянке: «Де Дзерби ожидает больше, чем Евгений может дать»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о перспективах бывшего игрока «Днепра», «Севильи» и «Шальке» Евгения Коноплянки продолжить свою карьеру в донецком клубе.
«Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Но Роберто ожидает от него гораздо больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковка, поэтому у него мало игрового времени. Контракт до конца сезона. Что будет дальше, будем думать в это трансферное окно», – сказал Палкин.
Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер» в 2019 году, но так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне вингер отыграл всего 47 минут.
Читайте также: ПАЛКИН: «Готовы отпустить любого, главное, чтобы предложение было хорошим»
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.