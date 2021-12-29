ПАЛКИН – о Коноплянке: «Де Дзерби ожидает больше, чем Евгений может дать»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о перспективах бывшего игрока «Днепра», «Севильи» и «Шальке» Евгения Коноплянки продолжить свою карьеру в донецком клубе.

«Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Но Роберто ожидает от него гораздо больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковка, поэтому у него мало игрового времени. Контракт до конца сезона. Что будет дальше, будем думать в это трансферное окно», – сказал Палкин.

Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер» в 2019 году, но так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне вингер отыграл всего 47 минут.

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