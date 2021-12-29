ПАЛКИН: «Готовы отпустить любого, главное, чтобы предложение было хорошим» 

Генеральный директор «Шахтера» высказался о возможной продаже футболистов

  • 29.12.2021 12:00
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  • 1 комментарий
ПАЛКИН: «Готовы отпустить любого, главное, чтобы предложение было хорошим» 
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал прогресс Анатолия Трубина и Михаила Мудрика, а также порассуждал о возможной продаже игроков.  

«Я считаю, что Трубин вырастет в топ-вратаря, и он будет много стоить на трансферном рынке, так как у него есть все задатки, чтобы стать топ-игроком. Мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, хотя еще есть много работы и этот путь длинный. Но если смотреть на талант, то у него все присутствует.

Мы готовы отпустить любого, но главное, чтобы предложение было хорошим, даже очень хорошим. Когда таковое поступит, конечно, мы будем готовы говорить, но еще время не пришло.

С точки зрения профайла игрока, который может вырасти в мировую звезду, у Мудрика есть все. Как он этим распорядится, зависит только от него. Мы предоставили все для его развития и не сложили руки, когда он не заиграл у нескольких тренеров. Мы шли дальше и верили в него и его талант, хотя и не знали, будет у нас Де Дзерби через два года или нет. Теперь у него есть тренер, который может сделать из него звезду, главное, чтобы он теперь выбрал правильный путь. Сегодня все зависит только от Михаила», - сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» предложил «Шахтеру» 15 миллионов евро.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
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    potemkin78
    potemkin78, 29.12.2021 12:04
    0
    в Шахтёре было очень много отличных вратарей которые умерли как вратари за спиной Пятова, зачем опять прыгать на тех же граблях
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