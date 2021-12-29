Вирджил ВАН ДЕЙК: «Лестер победил заслуженно»

Ключевой защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк прокомментировал поражение 0:1 от «Лестера» в 20-м туре АПЛ:

«Я думаю, что они победили заслуженно, хотя, конечно, это зависело и от нас. Они хорошо оборонялись, а мы не показали свою игру. «Лестер» создал не так много моментов, но выглядел достаточно опасно.

Мы должны делать выводы и идти дальше. Это часть футбола. У нас были моменты, но сегодня удача была не на нашей стороны. Конечно, промах с пенальти – это обидно».