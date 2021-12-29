Игроки сборной России по теннису сдали положительные тесты на коронавирус

Участие российской сборной в турнире ATP Cup под вопросом

  • 29.12.2021 13:19
  • 148 просмотров
  • 0 комментариев
Игроки сборной России по теннису сдали положительные тесты на коронавирус
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аслан Карацев

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему Аслан Карацев и Евгений Донской снялись с командного турнира ATP Cup.

«Коронавирус никого не щадит. Пандемия ударила и по нашей сборной. Рублев уже на карантине четыре дня. Помимо него заболели еще Аслан Карацев и Евгений Донской.

Почему к команде не может присоединиться Хачанов? В момент проведения ATP Cup он будет в Мельбурне на турнире ATP 250. Карен изначально сказал, что не поедет в сборную. Мы не можем его заявить в команду.

На данный момент участие нашей сборной в турнире под вопросом. По регламенту в каждой команде должно присутствовать минимум два игрока, находящиеся в топ-250 мирового рейтинга», – сказал Тарпищев.

Источник — Спорт-Экспресс

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности