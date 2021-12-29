Игроки сборной России по теннису сдали положительные тесты на коронавирус

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему Аслан Карацев и Евгений Донской снялись с командного турнира ATP Cup.

«Коронавирус никого не щадит. Пандемия ударила и по нашей сборной. Рублев уже на карантине четыре дня. Помимо него заболели еще Аслан Карацев и Евгений Донской.

Почему к команде не может присоединиться Хачанов? В момент проведения ATP Cup он будет в Мельбурне на турнире ATP 250. Карен изначально сказал, что не поедет в сборную. Мы не можем его заявить в команду.

На данный момент участие нашей сборной в турнире под вопросом. По регламенту в каждой команде должно присутствовать минимум два игрока, находящиеся в топ-250 мирового рейтинга», – сказал Тарпищев.