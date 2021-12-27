Пятый номер рейтинга ATP заразился коронавирусом перед вылетом в Австралию

Андрей Рублев пока что отправлен на самоизоляцию

  • 27.12.2021 16:38
  • 204 просмотра
  • 0 комментариев
Пятый номер рейтинга ATP заразился коронавирусом перед вылетом в Австралию
© ATP. Андрей Рублев

Пятая ракетка мира Андрей Рублев сообщил, что заразился коронавирусом.

Российский теннисист рассказал, что сегодня планировал вылететь в Австралию, но теперь находится в изоляции.

Рублев полностью привит и планировал уже первого января стартовать на командном турнире ATP Cup. Недавно он выступал на выставочном турнире в Дубае, после которого коронавирусом также заразились Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, Денис Шаповалов, Белинда Бенчич и Онс Жабер.

Также россиянин заявлен в паре с украинцем Денисом Молчановым на Открытый чемпионат Австралии, который стартует 17 января.

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности