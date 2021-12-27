Пятый номер рейтинга ATP заразился коронавирусом перед вылетом в Австралию

Пятая ракетка мира Андрей Рублев сообщил, что заразился коронавирусом.
Российский теннисист рассказал, что сегодня планировал вылететь в Австралию, но теперь находится в изоляции.
Рублев полностью привит и планировал уже первого января стартовать на командном турнире ATP Cup. Недавно он выступал на выставочном турнире в Дубае, после которого коронавирусом также заразились Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, Денис Шаповалов, Белинда Бенчич и Онс Жабер.
Также россиянин заявлен в паре с украинцем Денисом Молчановым на Открытый чемпионат Австралии, который стартует 17 января.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.