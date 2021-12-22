Рублев рассказал, почему решил играть в паре с Молчановым на Aus Open

Украинец сыграет в дуэте с пятой ракеткой мира в одиночном разряде

  • 22.12.2021 20:21
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Рублев рассказал, почему решил играть в паре с Молчановым на Aus Open
© ATP. Денис Молчанов

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, почему заявился в дуэте с украинцем Денисом Молчановым на парный турнир Australian Open.

«Дениса я знаю очень давно. Так сложилось, что на турниры Большого Шлема в парном разряде он может попасть только с игроками с высоким рейтингом. Для него очень важно было попасть на Большой Шлем, мы давно уже об этом с ним разговаривали. Но последние годы прошли в сложной эпидемиологической обстановке, со множеством ограничений. Я боялся рисковать, что у кого-то может быть положительный тест. Сейчас чуть полегче стало, и мы заявились вместе на Открытый Чемпионат Австралии», – сказал пятый номер мирового рейтинга в одиночном разряде.

Отметим, что это будет третье выступление Молчанова на турнирах Большого Шлема. Дальше второго круга он пока не заходил.

Источник — Instagram

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