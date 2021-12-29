Федерико КЬЕЗА: «Роналду прибыл из другой планеты»

Форвард «Ювентуса» - о бывшем партнере по команде

  • 29.12.2021 11:42
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Федерико КЬЕЗА: «Роналду прибыл из другой планеты»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал, как повлияла на него возможность играть вместе с Криштиану Роналду:

«Его самоотверженность, его интеллект, его способность быть решительным и присутствовать в любой ситуации стали для меня источником вдохновения. 

Криштиану прибыл с другой планеты, было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он выполняет, чтобы быть таким сильным. Мне посчастливилось провести некоторое время и посмотреть вживую за одним из лучших футболистов в истории».

Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что «Ювентус» потерял свою ДНК с приходом Роналду.

Источник — Football-Italia

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