Федерико КЬЕЗА: «Роналду прибыл из другой планеты»

Игрок «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал, как повлияла на него возможность играть вместе с Криштиану Роналду:
«Его самоотверженность, его интеллект, его способность быть решительным и присутствовать в любой ситуации стали для меня источником вдохновения.
Криштиану прибыл с другой планеты, было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он выполняет, чтобы быть таким сильным. Мне посчастливилось провести некоторое время и посмотреть вживую за одним из лучших футболистов в истории».
Ранее Джанлуиджи Буффон заявил, что «Ювентус» потерял свою ДНК с приходом Роналду.
Источник — Football-Italia
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