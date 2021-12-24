Джанлуиджи БУФФОН:«С приходом Роналду Ювентус утратил свою ДНК»

Легенда «Ювентуса» рассказал о негативном влиянии португальца на команду

  • 24.12.2021 09:51
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Джанлуиджи БУФФОН:«С приходом Роналду Ювентус утратил свою ДНК»
© Instagram. Джанлуиджи Буффон

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон вспомнил период, когда играл в «Ювентусе» вместе с Криштиану Роналду.

«У «Ювентуса» был шанс выиграть Лигу Чемпионов в первый год после приезда Роналду. Вернувшись из ПСЖ, я работал с Криштиану в течение двух лет. Мы хорошо ладили, но думаю, что команда потеряла коллективную ДНК.

«Ювентус» вышел в финал ЛЧ-2017, потому что у нас была опытная команда, которая была единым целым, и конкуренция за место в составе была очень сильной. Мы утратили это из-за Роналду», - сказал Буффон.

Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021 год, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста. В августе 2021 год он вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Источник — Calciomercatoweb.it

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