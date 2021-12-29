Брендан РОДЖЕРС: «Матч против Ливерпуля – героическое выступление»

Наставник «Лестера» - о победе над «Ливерпулем»

  • 29.12.2021 11:04
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Брендан РОДЖЕРС: «Матч против Ливерпуля – героическое выступление»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу 1:0 над «Ливерпулем» в 20-м туре АПЛ:

«Произошедшее тяжело описать словами. За 48 часов сыграть против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»… Абсолютно героическое выступление. Понимали, что временами нам придется тяжело в защите, но также мы знали, что можем играть и в футбол. Потрясающий результат для нас против одной из лучших команд мира.

Мы одержали несколько больших побед, завоевали несколько важных титулов, но есть одна вещь, которая не подвергалась сомнению – это дух команды. Порой мы играли плохо, но никогда не прекращали борьбу – и мы увидели это. Каспер Шмейхель – топ-голкипер, один из лучших в Европе. Он проявил себя, когда был нам нужен».

Источник — BBC

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