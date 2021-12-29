Ливерпуль в игре с Лестером прервал результативную серию из 35 матчей

В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол забил игрок «лис» Адемола Лукман на 59-й минуте встречи.

«Ливерпуль» впервые за последние 35 матчей не смог забить. В последний раз команда завершила игру без забитого гола 14 апреля 2021 года в матче с «Реалом» (0:0) в Лиге чемпионов.

Всего в 2021 году за 56 матчей «Ливерпуль» провел лишь 7 матче, где не мог отметиться голом. Команда не смогла забить только «Саутгемптону» (0:1), «Манчестер Юнайтед» (0:0), «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Челси» (0:1), «Фулхэму» (0:1), «Эвертону» (0:2) и «Реалу» (0:0).