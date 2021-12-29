Матч Эвертона и Ньюкасла перенесен из-за коронавируса

АПЛ официально сообщила о переносе поединка 20-го тура «Эвертон» — «Ньюкасл».
Запрос в адрес лиги о переносе встречи был направлен со стороны «сорок», у которых не было достаточного количества футболистов, доступных для игры (13 полевых игроков и один вратарь) из-за случаев заражения коронавирусом и травм.
Игра «Эвертон» - «Ньюкасл» должна была состояться 30 декабря.
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Источник — Premier League
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