Матч Эвертона и Ньюкасла перенесен из-за коронавируса

В стане «сорок» вспышка заражения

  • 29.12.2021 07:54
  • 140 просмотров
  • 1 комментарий
Матч Эвертона и Ньюкасла перенесен из-за коронавируса
© Getty Images/Global Images Ukraine

АПЛ официально сообщила о переносе поединка 20-го тура «Эвертон» — «Ньюкасл».

Запрос в адрес лиги о переносе встречи был направлен со стороны «сорок», у которых не было достаточного количества футболистов, доступных для игры (13 полевых игроков и один вратарь) из-за случаев заражения коронавирусом и травм.

Игра «Эвертон» - «Ньюкасл» должна была состояться 30 декабря.

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Источник — Premier League

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    StrikeX
    online
    StrikeX, 29.12.2021 08:14
    0
    Пішли всі по другому колу. За два роки. І вакцинація, на жаль, не стала стримуючим фактором від інфікування, навіть на якийсь відсоток. Тепер одна надія: нехай воно і далі мутує у слабші форми, щоб ми його сприймали як звичайне ГРВІ
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