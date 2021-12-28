В АПЛ антирекорд по коронавирусу. Больше 100 заражений за неделю

Все больше игроков и тренеров сдают положительные тесты на COVID-19

  • 28.12.2021 03:52
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В АПЛ антирекорд по коронавирусу. Больше 100 заражений за неделю
© The Athletic

В Английской Премьер-лиги зафиксировано 103 новых положительных тестов на коронавирус. В АПЛ обновили антирекорд, установленный неделей ранее. Тогда было зафиксировано 90 случаев.

Всего с 20 по 26 декабря игроки и сотрудники клубов сдали рекордные 15 186 тестов на COVID-19. Из них было 103 новых положительных случая.

Отмечается, что лига продолжает работать с клубами, чтобы обезопасить людей, помогая снизить риски COVID-19 в их командах. АПЛ не будет предоставлять никаких конкретных сведений о клубах или отдельных лицах.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в «Лидсе» и «Уотфорде».

Источник — Premier League

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