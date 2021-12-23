Два матча Английской Премьер-лиги перенесены из-за коронавируса

В Английской Премьер-лиге набирает обороты вспышка коронавируса. Пресс-служба лиги сообщила, что матчи 19-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс» не состоятся 25 декабря.

Такое решение приняла премьер-лига в связи со вспышкой коронавируса в «Уотфорде» и «Лидсе».

Руководство «Лидса» сообщило лиге, что команда не сможет приехать на матч из-за заболевших игроков. Тренировочная база клуба закрыта.

«Уотфорд» также испытывает нехватку футболистов. Была отменена прошлая игра команды с «Кристал Пэлас». Ожидается, что клуб сможет провести матч с «Вест Хэмом» 28 декабря.