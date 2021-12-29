В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Кристал Пэлас» дома обыграл «Норвич» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кристал Пэлас» — «Норвич» — 3:0
Голы: Эдуар, 8, с пенальти, Матета, 38, Шлупп, 42
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеффри Шлупп (Кристал Пэлас).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
|8'
|ГОЛ ! С пенальти забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
Источник — YouTube
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