ФОТО. «Не останавливаясь». Неймар активно готовится к возвращению на поле

29-летний бомбардир парижского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар продолжает активно восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной в конце ноября во время матча чемпионата Франции против «Сент-Этьена».

«Не останавливаясь», — прокомментировал Неймар фото своей тренировки.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Возвращение футболиста на поле ожидается 10 января.