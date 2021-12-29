В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Саутгемптон» — «Тоттенхэм» — 1:1
Голы: Уорд-Проуз, 25 — Кейн, 41, с пенальти
События матча
|41'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|40'
|Мохаммед Салису (Саутгемптон) получает красную карточку.
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
Источник — YouTube
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