Динамо выразило соболезнования Гусеву в связи со смертью отца

28 декабря на 68 году жизни перестало биться сердце Анатолия Гусева – отца тренера «Динамо» Олега Гусева.

«Футбольный клуб «Динамо» выражает соболезнования Олегу Анатольевичу, его родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Руководство клуба, тренеры и игроки команды, все динамовцы искренне сочувствуют потере семьи Гусевых», – сказано в заявлении клуба.

Ранее в этом году Гусев развелся с женой.