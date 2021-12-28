Динамо выразило соболезнования Гусеву в связи со смертью отца

28 декабря на 68 году жизни перестало биться сердце Анатолия Гусева – отца тренера «Динамо» Олега Гусева.
«Футбольный клуб «Динамо» выражает соболезнования Олегу Анатольевичу, его родным и близким в связи с тяжелой утратой.
Руководство клуба, тренеры и игроки команды, все динамовцы искренне сочувствуют потере семьи Гусевых», – сказано в заявлении клуба.
Ранее в этом году Гусев развелся с женой.
Источник — ФК Динамо Киев
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