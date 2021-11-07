Известный в прошлом футболист, тренер «Динамо» Олег Гусев развелся с женой.
Как сообщает ТСН, 5 ноября Печерский районный суд г. Киева рассмотрел дело без присутствия участников процесса. Решение должно появиться в Едином государственном реестре через несколько дней.
Пара была вместе 8 лет. У Олега и Марии есть совместная дочь Александра.
Источник — ТСН
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