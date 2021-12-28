Металлист ведет переговоры по трансферу 20-летнего бразильца

Харьковский клуб хочет заполучить вингера «Жувентуде»

  • 28.12.2021 23:01
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Металлист ведет переговоры по трансферу 20-летнего бразильца
© ФК Жувентуде

Харьковский «Металлист» ведет переговоры по трансферу 20-летнего вингера «Жувентуде» Соррисо.

В услугах молодого футболиста также заинтересованы «Гремио», «Брагантино», «Атлетико Минейро» и неназванный клуб из Японии. Однако в «Жувентуде» заявляют, что официального предложения по Соррисо у них пока нет.

Сорризо – воспитанник «Жувентуде». В составе родной команды он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 4 гола.

Transfermarkt оценивает игрока, который может сыграть на обоих флангах, в 500 тысяч евро, но клаусула игрока для зарубежных клубов составляет 7 млн евро.

Ранее состав «Металлиста» пополнил Паулиньо Бойя, который также играл в «Жувентуде».

Источник — Globo

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