Металлист ведет переговоры по трансферу 20-летнего бразильца

Харьковский «Металлист» ведет переговоры по трансферу 20-летнего вингера «Жувентуде» Соррисо.

В услугах молодого футболиста также заинтересованы «Гремио», «Брагантино», «Атлетико Минейро» и неназванный клуб из Японии. Однако в «Жувентуде» заявляют, что официального предложения по Соррисо у них пока нет.

Сорризо – воспитанник «Жувентуде». В составе родной команды он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 4 гола.

Transfermarkt оценивает игрока, который может сыграть на обоих флангах, в 500 тысяч евро, но клаусула игрока для зарубежных клубов составляет 7 млн евро.

Ранее состав «Металлиста» пополнил Паулиньо Бойя, который также играл в «Жувентуде».