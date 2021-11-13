Новичок Металлиста: «Восхищен Харьковом и стадионом клуба»

Паулиньо Бойя сможет дебютировать только весной

  • 13.11.2021 22:45
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  • 1 комментарий
Новичок Металлиста: «Восхищен Харьковом и стадионом клуба»
© metalist.ua

Атакующий полузащитник «Металлиста» Паулиньо Бойя, ставший новичком команды, прокомментировал свой переезд в Харьков.

«Спасибо президенту. Спасибо «Металлисту»! Меня переполняет гордость. Я уже несколько дней нахожусь в Харькове и восхищен этим городом, аэропортом, стадионом и отелем».

«А теперь я рядом с болельщиками моего нового клуба и меня переполняют невероятные эмоции! Я счастлив, что нахожусь здесь, в футбольном клубе «Металлист», - сказала Паулиньо.

Игрок сможет помочь новой команде со второй части сезона Первой лиги.

Источник — ФК Металлист

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.11.2021 22:56 (изменен)
    0
    Суркис, Ахметов и Ярославский могут соревноваться между собой по уровню подхалимства собственных лакеев в клубных структурах. Какой крутой клуб Динамо, какой крутой клуб Металлист, какой крутой клуб Шахтер. Самые обычные по европейским меркам, средние клубы уровня Лиги Европы.
    -
    Бурбаса, Денисова, Франкова, Несенюка и Цыганика можно отправить на стажировку в Туркменистан и к арабским шейхам. Там лучшие практики лакейства.
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