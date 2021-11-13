Новичок Металлиста: «Восхищен Харьковом и стадионом клуба»

Атакующий полузащитник «Металлиста» Паулиньо Бойя, ставший новичком команды, прокомментировал свой переезд в Харьков.
«Спасибо президенту. Спасибо «Металлисту»! Меня переполняет гордость. Я уже несколько дней нахожусь в Харькове и восхищен этим городом, аэропортом, стадионом и отелем».
«А теперь я рядом с болельщиками моего нового клуба и меня переполняют невероятные эмоции! Я счастлив, что нахожусь здесь, в футбольном клубе «Металлист», - сказала Паулиньо.
Игрок сможет помочь новой команде со второй части сезона Первой лиги.
Источник — ФК Металлист
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