Прогресса нет. Transfermarkt обновил цены на Малиновского и Коваленко

Трансферная стоимость Руслана не изменилась, у Виктора небольшое падение

  • 28.12.2021 22:10
  • 638 просмотров
  • 1 комментарий
Прогресса нет. Transfermarkt обновил цены на Малиновского и Коваленко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А.

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский подтвердил свою нынешнюю стоимость в размере 30 млн евро.

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко по ходу декабря потерял стабильное место в стартовом составе команды, что стало причиной снижения стоимости с 4 до 3,5 млн евро.

Больше всех подорожал сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович (с 50 до 70 млн евро). 

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Источник — Transfermarkt

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sdfwedas
    online
    sdfwedas, 28.12.2021 22:30
    0
    Вам не кажется, что практически все топ команды начали вдруг сливать игры? Вам не кажется это подозрительным? Если не хочешь перед Новым Годом слить последние деньги
    советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ball.r u Сейчас там раздают прогнозы на лево и на право, есть реальный шанс заработать нормальные деньги даже новичку!
    Короче братишка, я дал инфу а ты смотри сам...
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