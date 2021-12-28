Прогресса нет. Transfermarkt обновил цены на Малиновского и Коваленко

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А.
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский подтвердил свою нынешнюю стоимость в размере 30 млн евро.
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко по ходу декабря потерял стабильное место в стартовом составе команды, что стало причиной снижения стоимости с 4 до 3,5 млн евро.
Больше всех подорожал сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович (с 50 до 70 млн евро).
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Источник — Transfermarkt
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Короче братишка, я дал инфу а ты смотри сам...
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