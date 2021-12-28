Конкурент Миколенко может перейти в Челси на правах аренды

Люка Динь вряд ли останется в клубе из Ливерпуля

  • 28.12.2021 21:28
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Конкурент Миколенко может перейти в Челси на правах аренды
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Динь

28-летний левый защитник «Эвертона» Люка Динь может перейти в «Челси». 

Сообщается, что лондонский клуб ищет замену Бену Чилуэллу, который проходит лечение после травмы связок колена. «Челси» хочет взять игрока в аренду до конца сезона.

Динь – не единственный вариант для «синих». Команда Томаса Тухеля также может отозвать Эмерсона из аренды в «Лионе» или Яна Матсена из «Ковентри».

Отметим, что на место Динь «Эвертона» покупает защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко. 

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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