«Люка Динь – важный игрок для нас». Бенитес ответил на вопрос о Миколенко

Главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса спросили на пресс-конференции о потенциальном трансфера защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко, но испанский специалист ушел от конкретного ответа.

Ранее сообщалось, что Миколенко должен заменить в ливерпульском клубе Люку Диня, у которого конфликт с Бенитесом.

«Не знаю, что случится перед матчем, но на данный момент Динь в составе. Хочу внести ясность – он с самого начала был ключевым игроком для нас. Он важный игрок, много работает во время матчей и тренировок. Дело не в менеджере или игроке, а в фанатах и ​​клубе.

Люка – наш игрок. О нем могут говорить другие люди, но моя главная задача – сосредоточиться на тех игроках, которые у меня есть, и на тех, которые доступны. Люка – один из таких игроков, так что, надеюсь, он будет может сыграть с «Бернли», – сказал Бенитес.