«Люка Динь – важный игрок для нас». Бенитес ответил на вопрос о Миколенко

Главный тренер «Эвертона» тактично ушел от вопроса о трансфере украинца

  • 23.12.2021 21:32
  • 1796 просмотров
  • 1 комментарий
«Люка Динь – важный игрок для нас». Бенитес ответил на вопрос о Миколенко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Динь

Главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса спросили на пресс-конференции о потенциальном трансфера защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко, но испанский специалист ушел от конкретного ответа.

Ранее сообщалось, что Миколенко должен заменить в ливерпульском клубе Люку Диня, у которого конфликт с Бенитесом. 

«Не знаю, что случится перед матчем, но на данный момент Динь в составе. Хочу внести ясность – он с самого начала был ключевым игроком для нас. Он важный игрок, много работает во время матчей и тренировок. Дело не в менеджере или игроке, а в фанатах и ​​клубе.

Люка – наш игрок. О нем могут говорить другие люди, но моя главная задача – сосредоточиться на тех игроках, которые у меня есть, и на тех, которые доступны. Люка – один из таких игроков, так что, надеюсь, он будет может сыграть с «Бернли», – сказал Бенитес.

Источник — Liverpool Echo

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Fandeev
    Alexander Fandeev, 23.12.2021 21:36
    -1
    Вот это поворот
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