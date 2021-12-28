Источник: Экс-вратарь Миная перешел в клуб УПЛ

24-летний украинский вратарь Даниил Кучер, который первую часть сезона провел в «Минае», присоединился к «Ингульцу».

Кучер — воспитанник академии «Днепра». Минувшим летом Даниил перешел в «Минай» из латвийского РФШ в качестве свободного агента. В текущем сезоне Кучер провел за «Минай» 16 матчей в УПЛ, где пропустил 24 мяча, 2 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость голкипера составляет €300 тысяч.

После 17-ти сыгранных туров «Ингулец» занимает 14-е место в УПЛ, имея в активе 13 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 13-28.