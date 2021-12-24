Источник: Украинский вратарь покинул Минай

«Минай» расстался с 24-летним украинским вратарем Даниилом Кучером.
Футболист перешел в украинский клуб минувшим летом из латвийского РФШ в качестве свободного агента. В текущем сезоне Кучер провел за «Минай» 16 матчей в УПЛ, где пропустил 24 мяча, 2 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.
Изначально контракт был рассчитан до лета 2023 года.
Ориентировочная стоимость голкипера составляет €300 тысяч.
Источник — Instagram
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