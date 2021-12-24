Источник: Украинский вратарь покинул Минай

«Минай» расстался с 24-летним украинским вратарем Даниилом Кучером.

Футболист перешел в украинский клуб минувшим летом из латвийского РФШ в качестве свободного агента. В текущем сезоне Кучер провел за «Минай» 16 матчей в УПЛ, где пропустил 24 мяча, 2 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Изначально контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Ориентировочная стоимость голкипера составляет €300 тысяч.