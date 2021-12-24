Источник: Украинский вратарь покинул Минай

Даниил Кучер больше не будет выступать за клуб УПЛ

  • 24.12.2021 18:21
  • 1391 просмотр
  • 1 комментарий
Источник: Украинский вратарь покинул Минай
© ФК Минай. Даниил Кучер

«Минай» расстался с 24-летним украинским вратарем Даниилом Кучером.

Футболист перешел в украинский клуб минувшим летом из латвийского РФШ в качестве свободного агента. В текущем сезоне Кучер провел за «Минай» 16 матчей в УПЛ, где пропустил 24 мяча, 2 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Изначально контракт был рассчитан до лета 2023 года.

Ориентировочная стоимость голкипера составляет €300 тысяч.

Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
    BUCH, 24.12.2021 18:45
    -1
    Где там этот балабол тунец??? команда распадается ... он же атец среди игроков???
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