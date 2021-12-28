Не отпустили. Манчестер Юнайтед отклонил предложение Севильи по Марсьялю

Испанский клуб хотел арендовать форварда «красных дьяволов»

  • 28.12.2021 17:38
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Не отпустили. Манчестер Юнайтед отклонил предложение Севильи по Марсьялю
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение испанской «Севильи» об аренде 26-летнего французского нападающего Антони Марсьяля.

«Севилья» намеревалась арендовать футболиста до конца текущего сезона. Но предложение испанского клуба не полностью покрывало высокую зарплату Антони, и «красные дьяволы» его отклонили.

Ранее Марсьяль сказал новому наставнику «Манчестер Юнайтед» Ральфу Рангнику, что он ищет новый вызов после тяжелой борьбы за место в составе команды в текущем сезоне.

Марсьяль защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Монако» в сентябре 2015 года за €60 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за «красных дьяволов» 10 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Контракт Антони с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления еще на один год. Ориентировочная стоимость игрока составляет €32 миллиона.

Источник — Goal.com

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