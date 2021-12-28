Звездный ветеран Манчестер Юнайтед может вернуться в Испанию

Хуаном Матой интересуется «Реал Сосьедад»

  • 28.12.2021 17:52
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Звездный ветеран Манчестер Юнайтед может вернуться в Испанию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мата

Звездный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может вернуться в Ла Лигу. Интерес к нему проявляет «Реал Сосьедад».

Контракт Маты с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. «Красные дьяволы», скорее всего, не будут удерживать игрока и предлагать ему новое соглашение.

В нынешнем сезоне Мата принял участие в 3 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. 33-летний испанец провел на поле суммарно 151 минуту.

Источник — Cadena Ser

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