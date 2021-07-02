ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с Матой

Испанский ветеран останется в клубе еще на год

  • 02.07.2021 17:28
  • 105 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с Матой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мата

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракта с Хуаном Матой. Новое соглашение с 33-летним испанским хавбеком рассчитано еще на год.

Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.

В мае сообщалось о том, что Мата может перейти в «Лацио».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности