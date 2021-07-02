ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с Матой

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракта с Хуаном Матой. Новое соглашение с 33-летним испанским хавбеком рассчитано еще на год.
Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.
В мае сообщалось о том, что Мата может перейти в «Лацио».
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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