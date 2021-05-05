Лацио подпишет хавбека Манчестер Юнайтед

«Лацио» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой. Соглашение рассчитано на два года, за которые 33-летний испанец суммарно заработает 8 миллионов евро.

Мата перейдет в «Лацио» летом на правах свободного агента. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона.

В феврале сообщалось о том, что Матой интересуются еще три клуба Серии А – «Интер», «Рома» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Мата провел за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.