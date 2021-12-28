КАРИКАТУРА ДНЯ. В Барселоне встречают Феррана Торреса

Известный карикатурист Омар Момани посвятил свою новую работу новичку каталонской «Барселоны» — 21-летнему испанскому вингеру Феррану Торресу. Футболист перешел в стан «благуранас» из «Манчестер Сити».

«Ферран Торрес в «Барсе».

У Хави есть еще один талантливый юноша, с которым нужно работать в «Барселоне», — прокомментировал Момани свою работу.

Торрес защищал цвета «Манчестер Сити» с лета 2020 года после перехода из «Валенсии» за €28 миллионов. В текущем сезоне Торрес провел за «горожан» 7 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

В активе футболиста 22 матча за сборную Испании по футболу, где он забил 12 мячей.