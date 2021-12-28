КАРИКАТУРА ДНЯ. В Барселоне встречают Феррана Торреса

Испанский вингер стал игроком каталонского клуба

  • 28.12.2021 16:44
  • 756 просмотров
  • 0 комментариев
КАРИКАТУРА ДНЯ. В Барселоне встречают Феррана Торреса
© ФК Барселона. Ферран Торрес

Известный карикатурист Омар Момани посвятил свою новую работу новичку каталонской «Барселоны» — 21-летнему испанскому вингеру Феррану Торресу. Футболист перешел в стан «благуранас» из «Манчестер Сити».

«Ферран Торрес в «Барсе».

У Хави есть еще один талантливый юноша, с которым нужно работать в «Барселоне», — прокомментировал Момани свою работу.

Торрес защищал цвета «Манчестер Сити» с лета 2020 года после перехода из «Валенсии» за €28 миллионов. В текущем сезоне Торрес провел за «горожан» 7 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

В активе футболиста 22 матча за сборную Испании по футболу, где он забил 12 мячей.

Источник — Instagram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности