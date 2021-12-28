ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определило лучшего игрока 2021 года

Награду завоевал Николай Шапаренко

  • 28.12.2021 16:14
  • 2567 просмотров
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определило лучшего игрока 2021 года
© ФК Динамо Киев

Лучшим игроком 2021 года в «Динамо» был признан Николай Шапаренко. Он набрал 35% голосов в опросе болельщиков.

В голосовании Шапаренко опередил голкипера Георгия Бущана (20%), хавбека Виталия Буяльского (15%), Дениса Гармаша (11%) и Виктора Цыганкова (9%).

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 3 гола и 5 голевых передач в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах. 23-летний хавбек уже побил личный рекорд по ассистам за сезон.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 28.12.2021 16:58
    +2
    Цыганкова нужно было продавать, сейчас проседает.
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 28.12.2021 16:49
    +2
    действительно самый достойный кандидат победил, обычно Цыганковыа везде тулят и пиарят.. аж противно было. Шапаренко - справедливо победил! Браво!
    Ссылка
    Роман Романченков
    Роман Романченков, 28.12.2021 17:16
    +1
    Умник, 28.12.2021 16:51
    Воу воу воу.
    Читаем новость, потом какаем в комменты.
    Я вообщем описал проблему украинского футбола, когда подчеркнул, что лучший игрок Динамо, не дотягивает до игрока запаса молотобойцев.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 28.12.2021 17:08
    0
    Колян заслуживает
    Ссылка
    Умник
    Умник, 28.12.2021 17:05
    0
    AK.228, 28.12.2021 16:58
    странно что не Виктор Пенальти... болельщик динамо избалован))
    Гля ше робиться?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 28.12.2021 17:04
    0
    AK.228, 28.12.2021 16:58
    странно что не Виктор Пенальти... болельщик динамо избалован))
    Шахтар отримав ще одну пропозицію від Брентфорда стосовно трансферу півзахисника Михайла Мудрика. Англійський клуб запропонував за 20-річного гравця 15 млн євро.
    Про це ексклюзивно для FootballHub повідомив агент футболіста Олексій Альохін. Гірники поки не дали відповіді. Раніше Брентфорд уже робив пропозицію по Мудрику у розмірі 12 млн євро.
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 28.12.2021 16:49
    0
    Роман Романченков, 28.12.2021 16:47
    Среди всего динамовского "цвета" - лучший. Запомнился, пожалуй, только голом Франции и недовольным, обижено-кислым лицом в ЛЧ. Об играх в УПЛ тактично промолчу.
    Лучший игрок Украины, игрок глубокого запаса, средняка АПЛ - Андрей Ярмоленко. Такой вот, на сегодняшний день, уровень украинского футбола. ИМХО
    так это само динамо среди своих выбирало лучшего
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 28.12.2021 17:10
    -1
    Умник, 28.12.2021 17:05
    Гля ше робиться?
    шо случилось?! магазин прикрыли?!))
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 28.12.2021 16:58
    -1
    странно что не Виктор Пенальти... болельщик динамо избалован))
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 28.12.2021 16:57
    -1
    У неболельщиков Динамо на первом месте Гармаш, а на втором Цыганков.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 28.12.2021 16:51
    -1
    Роман Романченков, 28.12.2021 16:47
    Среди всего динамовского "цвета" - лучший. Запомнился, пожалуй, только голом Франции и недовольным, обижено-кислым лицом в ЛЧ. Об играх в УПЛ тактично промолчу.
    Лучший игрок Украины, игрок глубокого запаса, средняка АПЛ - Андрей Ярмоленко. Такой вот, на сегодняшний день, уровень украинского футбола. ИМХО
    Воу воу воу.
    Читаем новость, потом какаем в комменты.
    Ссылка
    Роман Романченков
    Роман Романченков, 28.12.2021 16:47
    -1
    Среди всего динамовского "цвета" - лучший. Запомнился, пожалуй, только голом Франции и недовольным, обижено-кислым лицом в ЛЧ. Об играх в УПЛ тактично промолчу.
    Лучший игрок Украины, игрок глубокого запаса, средняка АПЛ - Андрей Ярмоленко. Такой вот, на сегодняшний день, уровень украинского футбола. ИМХО
    Ссылка
    -smart--Forever-
    -smart--Forever-, 28.12.2021 16:59
    -3
    Странные какие-то фаны: клоун пыхтит, тужится, спотыкается в штрафной, зарабатывая пенки и вместе с этим драгоценные очки, а ему всего лишь 11%
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности