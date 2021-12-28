ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определило лучшего игрока 2021 года

Лучшим игроком 2021 года в «Динамо» был признан Николай Шапаренко. Он набрал 35% голосов в опросе болельщиков.

В голосовании Шапаренко опередил голкипера Георгия Бущана (20%), хавбека Виталия Буяльского (15%), Дениса Гармаша (11%) и Виктора Цыганкова (9%).

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 3 гола и 5 голевых передач в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах. 23-летний хавбек уже побил личный рекорд по ассистам за сезон.