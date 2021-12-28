ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определило лучшего игрока 2021 года

Лучшим игроком 2021 года в «Динамо» был признан Николай Шапаренко. Он набрал 35% голосов в опросе болельщиков.
В голосовании Шапаренко опередил голкипера Георгия Бущана (20%), хавбека Виталия Буяльского (15%), Дениса Гармаша (11%) и Виктора Цыганкова (9%).
В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 3 гола и 5 голевых передач в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах. 23-летний хавбек уже побил личный рекорд по ассистам за сезон.
Источник — ФК Динамо Киев
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Лучший игрок Украины, игрок глубокого запаса, средняка АПЛ - Андрей Ярмоленко. Такой вот, на сегодняшний день, уровень украинского футбола. ИМХО
Лучший игрок Украины, игрок глубокого запаса, средняка АПЛ - Андрей Ярмоленко. Такой вот, на сегодняшний день, уровень украинского футбола. ИМХО
Читаем новость, потом какаем в комменты.
Лучший игрок Украины, игрок глубокого запаса, средняка АПЛ - Андрей Ярмоленко. Такой вот, на сегодняшний день, уровень украинского футбола. ИМХО
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